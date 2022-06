NASCAR Cup Series, il Gateway attende per la prima volta la Cup Series (Di venerdì 3 giugno 2022) La NASCAR Cup Series si appresta questo fine settimana al World Wide Technology Raceway. Lo spettacolo è assicurato al Gateway, impianto che accogliere regolarmente da diversi anni la NASCAR Truck Series oltre all’IndyCar Series. St. Louis è una pista oltremodo particolare con una disegno che, con le dovute cautele, ricorda in parte quello di Darlington (South Carolina) con due raggi differenti tra le due parabole. Curva 1 e 2 sono più strette con un banking di 11°, mentre la terza e la quarta piega sono molto più ampie con un grado che scende a nove gradi. La metratura è di 1 miglio e 2, leggermente superiore ad un consueto short-track. Regna l’incertezza alla vigilia della tappa al Gateway Motorsport Park, nessuno ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) LaCupsi appresta questo fine settimana al World Wide Technology Raceway. Lo spettacolo è assicurato al, impianto che accogliere regolarmente da diversi anni laTruckoltre all’IndyCar. St. Louis è una pista oltremodo particolare con una disegno che, con le dovute cautele, ricorda in parte quello di Darlington (South Carolina) con due raggi differenti tra le due parabole. Curva 1 e 2 sono più strette con un banking di 11°, mentre la terza e la quarta piega sono molto più ampie con un grado che scende a nove gradi. La metratura è di 1 miglio e 2, leggermente superiore ad un consueto short-track. Regna l’incertezza alla vigilia della tappa alMotorsport Park, nessuno ...

Advertising

StockCarLiveITA : Buonasera da Gateway! O Madison. Ma dovrei dire WWT Raceway. Però si vede St.Louis. Per i più esperti - ;-) - però… - testflashnews : #NASCAR | Cup Series: Chris Buescher è risultato positivo al COVID-19 e dunque salterà la gara di domenica al WWT R… - P300it : #NASCAR | Cup Series: Chris Buescher è risultato positivo al COVID-19 e dunque salterà la gara di domenica al WWT R… - StockCarLiveITA : Lo scorso mese non ho avuto tempo per aggiornare le statistiche, quindi mi sono perso un avvenimento storico: Kyle… - zazoomblog : NASCAR Cup Series Charlotte: Denny Hamlin conquista la notte più lunga dell’anno - #NASCAR #Series #Charlotte:… -

NASCAR Cup Series, Charlotte: Denny Hamlin conquista la notte più lunga dell'anno Denny Hamlin ha vinto all'ultimo giro la 'Coca Cola 600', la gara più lunga della NASCAR Cup Series. Il #11 del Gibbs Racing primeggia per la prima volta al Charlotte Motor Speedway nell'ultimo decisivo passaggio contro il teammate Kyle Busch. 48mo acuto in carriera per il tre ... Raikkonen ancora una volta sorprende: torna nella Nascar È consapevole della competitività della Nascar Cup Series e può assicurarlo: sarà una grande sfida! Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Reddit Telegram Flipboard Guarda i commenti (0) kimi raikkonen ... OA Sport NASCAR Cup Series, il Gateway attende per la prima volta la Cup Series La NASCAR Cup Series si appresta questo fine settimana al World Wide Technology Raceway. Lo spettacolo è assicurato al Gateway, impianto che accogliere regolarmente da diversi anni la NASCAR Truck Ser ... Nascar: Hamlin sfugge agli incidenti e vince Denny Hamlin ha messo a segno la sua seconda vittoria dell'anno nella Nascar Cup Series a Charlotte. La storica pista da un miglio e mezzo del North Carolina ha ospitato la Coca Cola 600, la gara più ... Denny Hamlin ha vinto all'ultimo giro la 'Coca Cola 600', la gara più lunga dellaSeries. Il #11 del Gibbs Racing primeggia per la prima volta al Charlotte Motor Speedway nell'ultimo decisivo passaggio contro il teammate Kyle Busch. 48mo acuto in carriera per il tre ...È consapevole della competitività dellaSeries e può assicurarlo: sarà una grande sfida! Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Reddit Telegram Flipboard Guarda i commenti (0) kimi raikkonen ... NASCAR Cup Series, Charlotte: Denny Hamlin conquista la notte più lunga dell'anno La NASCAR Cup Series si appresta questo fine settimana al World Wide Technology Raceway. Lo spettacolo è assicurato al Gateway, impianto che accogliere regolarmente da diversi anni la NASCAR Truck Ser ...Denny Hamlin ha messo a segno la sua seconda vittoria dell'anno nella Nascar Cup Series a Charlotte. La storica pista da un miglio e mezzo del North Carolina ha ospitato la Coca Cola 600, la gara più ...