I messaggi in chat che hanno scatenato complotti sulle sparatorie di Buffalo e Uvalde erano falsi (Di venerdì 3 giugno 2022) Le stragi di Buffalo e di Uvalde, che hanno sconvolto gli Stati Uniti nelle ultime settimane, sono state al centro di diversi complotti e di diverse teorie fuorvianti, soprattutto sui social network. Sta succedendo, infatti, che ambienti influenzati da piattaforme o personalità vicine all’estrema destra suprematista stiano orientando l’opinione pubblica attraverso una vera e propria propaganda assolutamente fuori dagli schemi e fuori da ogni criterio di veridicità. Si stanno diffondendo, infatti, degli screenshot che metterebbero in dubbio la versione dei fatti fornita dalle autorità sulle due stragi (la prima ha avuto come bersagli persone nere, a causa dell’appartenenza del killer a un gruppo di suprematisti bianchi; la seconda ha avuto come bersaglio bambini e docenti di una scuola elementare) e ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 3 giugno 2022) Le stragi die di, chesconvolto gli Stati Uniti nelle ultime settimane, sono state al centro di diversie di diverse teorie fuorvianti, soprattutto sui social network. Sta succedendo, infatti, che ambienti influenzati da piattaforme o personalità vicine all’estrema destra suprematista stiano orientando l’opinione pubblica attraverso una vera e propria propaganda assolutamente fuori dagli schemi e fuori da ogni criterio di veridicità. Si stanno diffondendo, infatti, degli screenshot che metterebbero in dubbio la versione dei fatti fornita dalle autoritàdue stragi (la prima ha avuto come bersagli persone nere, a causa dell’appartenenza del killer a un gruppo di suprematisti bianchi; la seconda ha avuto come bersaglio bambini e docenti di una scuola elementare) e ...

