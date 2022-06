(Di venerdì 3 giugno 2022) Il ministro dello Sviluppo economico dal Festival di Trento parla anche del salario minimo che non può essere un tabù

E, poi,, torna sul reddito di cittadinanza che "puo' avere anche una sua logica, ma non e' possibile che in tutta Italia gli imprenditori non trovano manodopera perche' tutti dicono che il ...Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, intervistato al Festival dell'Economia di Trento. Ale - Ars 03 - 06 - 22 18:26:11 (0509) 5 NNNN Giorgetti: «La priorità è il potere d’acquisto, il taglio del cuneo può tornare d'attualità»