Firenze: 60enne con procedimento penale pendente tenta di entrare nella fontana del Biancone. Arrestato (Di venerdì 3 giugno 2022) Bloccato dalla Polizia municipale, L'uomo non ha saputo spiegare i motivi del gesto. Al controllo degli agenti, che gli hanno comminato una multa di 160 euro, è emerso che aveva anche un procedimento pendente a suo carico ed è stato portato nel carcere di Sollicciano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 giugno 2022) Bloccato dalla Polizia municipale, L'uomo non ha saputo spiegare i motivi del gesto. Al controllo degli agenti, che gli hanno comminato una multa di 160 euro, è emerso che aveva anche una suo carico ed è stato portato nel carcere di Sollicciano L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: 60enne con procedimento penale pendente tenta di entrare nella fontana del Biancone. Arrestato - NonnaMaria15 : RT @cronaca_di_ieri: 01/06/22 MARINA DI CAMEROTA - Tragedia in Cilento: si tuffa in mare e accusa un malore, donna muore sotto gli occhi d… - prospettico1 : RT @cronaca_di_ieri: 01/06/22 MARINA DI CAMEROTA - Tragedia in Cilento: si tuffa in mare e accusa un malore, donna muore sotto gli occhi d… - Spenk78 : RT @cronaca_di_ieri: 01/06/22 MARINA DI CAMEROTA - Tragedia in Cilento: si tuffa in mare e accusa un malore, donna muore sotto gli occhi d… - Renata91493146 : RT @cronaca_di_ieri: 01/06/22 MARINA DI CAMEROTA - Tragedia in Cilento: si tuffa in mare e accusa un malore, donna muore sotto gli occhi d… -