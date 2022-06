Davide Ancelotti: «Mio padre genera attaccamento morboso da parte dei giocatori: li fa vivere sereni» (Di venerdì 3 giugno 2022) Franco Ordine intervista Davide Ancelotti per Il Giornale. Il figlio di Re Carlo racconta la sua carriera, dagli inizi da calciatore, negli Allievi del Milan, alla decisione di restare nel mondo del calcio ma in un’altra veste e di iniziare a studiare. Parigi, Madrid, Monaco. Ha sempre superato l’esame dei campioni che ha incrociato sulla sua strada, racconta. Parla anche delle accuse di nepotismo, sulle quali si era soffermato già in una recente intervista al Corriere della Sera, dichiarando che è soprattutto a Napoli che gli sono state rivolte. «Ho sentito parlare di nepotismo. All’inizio un po’ ho patito poi ho fatto una riflessione. Se così fosse dovrebbero parlarne sempre, sia quando si vince che quando si perde. E invece, soprattutto a Napoli, il primo anno, coinciso con un campionato di ottimo valore, nessuno ha aperto bocca. I primi veleni sono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Franco Ordine intervistaper Il Giornale. Il figlio di Re Carlo racconta la sua carriera, dagli inizi da calciatore, negli Allievi del Milan, alla decisione di restare nel mondo del calcio ma in un’altra veste e di iniziare a studiare. Parigi, Madrid, Monaco. Ha sempre superato l’esame dei campioni che ha incrociato sulla sua strada, racconta. Parla anche delle accuse di nepotismo, sulle quali si era soffermato già in una recente intervista al Corriere della Sera, dichiarando che è soprattutto a Napoli che gli sono state rivolte. «Ho sentito parlare di nepotismo. All’inizio un po’ ho patito poi ho fatto una riflessione. Se così fosse dovrebbero parlarne sempre, sia quando si vince che quando si perde. E invece, soprattutto a Napoli, il primo anno, coinciso con un campionato di ottimo valore, nessuno ha aperto bocca. I primi veleni sono ...

