Cosa sappiamo dei prelievi di organi che sarebbero avvenuti nelle carceri in Cina (Di venerdì 3 giugno 2022) Un recente articolo scientifico denuncia pratiche dubbie in almeno 71 casi di espianto di organi da detenuti nel paese: secondo gli autori, i medici avrebbero prelevato cuori e polmoni dai donatori senza dichiararne la morte cerebrale Leggi su wired (Di venerdì 3 giugno 2022) Un recente articolo scientifico denuncia pratiche dubbie in almeno 71 casi di espianto dida detenuti nel paese: secondo gli autori, i medici avrebbero prelevato cuori e polmoni dai donatori senza dichiararne la morte cerebrale

Advertising

fattoquotidiano : Ascanio Celestini a La7: “Noi sappiamo cosa vuole Zelenzky, non quello che vogliono gli ucraini”. Botta e risposta… - myrtamerlino : Il Presidente americano si riprende la scena, dalle colonne del @nytimes. La #Russia deve pagare, nessuno farà pres… - L_OraTora : RT @IlMarcheseMelo: INGEGNERIA SOCIALE A cosa serve il Gender #Thread che farà incazzare parecchia gente... Come sappiamo, il sesso è le… - Ship21G : Vi invito a bloccare quella persona e a non parlare di lei perché una che contatta un sito di gossip sappiamo tutti… - vanabeau : @BenedettaFrucci Questa uscita ORA è un enorme errore sia perché vai a perdere potere contrattuale nelle discussion… -