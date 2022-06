Beautiful | anticipazioni 4 giugno 2022 | un terribile incidente

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 3 giugno 2022) La vita di Liam Spencer cambierà per sempre a, come rivelano ledi sabato 4. Il giovane, reduce da una gravissima crisi coniugale con Hope, finalmente era riuscito a vincere le difese della ragazza e tutto sembrava sul punto di risolversi. I due si erano anche scambiati un bacio appassionato e avevano cominciato a ripensare alla loro famiglia, ammettendo entrambi di volerla rimettere in piedi. Purtroppo, però, Liam sarà protagonista di una tragica fatalità che lo getterà nel baratro. Il ragazzo, infatti, sarà in auto con il padre Bill e i due saranno diretti verso casa. Liam sarà alla guida e, all'improvviso, gli si parerà davanti la sagoma di un uomo e lui non farà in tempo a frenare, investendolo in pieno. Padre e figlio saranno scioccati e scenderanno immediatamente dalla ...