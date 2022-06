Volley femminile, Nations League 2022. Davide Mazzanti: “Match non semplice, le ragazze hanno dato tutto” (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Italia ha conquistato la prima vittoria nella Nations League 2022 di pallavolo femminile, grazie ad una buonissima prova contro il Belgio. Successo convincente in quattro set, che permette alle azzurre di muovere la classifica dopo la sconfitta al debutto con le padrone di casa della Turchia. Una squadra giovane, quella scelta dal ct azzurro, che quest’oggi ha trovato una leader in Sylvia Nwakalor, autrice di 30 punti e onnipresente nelle trame offensive; il coach è stato fondamentale in questa vittoria, grazie alla scelta di rilanciare in campo Alessia Gennari che ha ridato vita alle ragazze. Continuiamo a sbagliare qualcosa in difesa – afferma Mazzanti – nonostante buone letture tattiche. Su questo aspetto dobbiamo lavorare per quanto fitto il calendario della VNL. ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Italia ha conquistato la prima vittoria nelladi pallavolo, grazie ad una buonissima prova contro il Belgio. Successo convincente in quattro set, che permette alle azzurre di muovere la classifica dopo la sconfitta al debutto con le padrone di casa della Turchia. Una squadra giovane, quella scelta dal ct azzurro, che quest’oggi ha trovato una leader in Sylvia Nwakalor, autrice di 30 punti e onnipresente nelle trame offensive; il coach è stato fondamentale in questa vittoria, grazie alla scelta di rilanciare in campo Alessia Gennari che ha rivita alle. Continuiamo a sbagliare qualcosa in difesa – afferma– nonostante buone letture tattiche. Su questo aspetto dobbiamo lavorare per quanto fitto il calendario della VNL. ...

