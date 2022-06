Stefano De Martino svela come va con Belen e poi viene baciato da un uomo (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo mesi di paparazzate e mezze conferme, questa settimana Stefano De Martino ha ufficializzato il suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Il conduttore ha dichiarato che la vita fa percorsi strani e che non vuole perdere tempo ad analizzarli troppo. Tra le tante cose rivelate al Corriere della Sera l’ex ballerino ha specificato che lui e Belen non si risposeranno. Ieri sera Stefanone era tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show e – come prevedibile – il padrone di casa gli ha chiesto come procede la storia con la Rodriguez: “come va ? Direi benne, sì bene, bene. come diceva una canzone, tutto il resto è vita. Con quale canzone ho fatto innamorare Belen? Oddio con tante in realtà, diciamo che abbiamo la nostra ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo mesi di paparazzate e mezze conferme, questa settimanaDeha ufficializzato il suo ritorno di fiamma conRodriguez. Il conduttore ha dichiarato che la vita fa percorsi strani e che non vuole perdere tempo ad analizzarli troppo. Tra le tante cose rivelate al Corriere della Sera l’ex ballerino ha specificato che lui enon si risposeranno. Ieri serane era tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show e –prevedibile – il padrone di casa gli ha chiestoprocede la storia con la Rodriguez: “va ? Direi benne, sì bene, bene.diceva una canzone, tutto il resto è vita. Con quale canzone ho fatto innamorare? Oddio con tante in realtà, diciamo che abbiamo la nostra ...

Advertising

Costanzo : Ci vediamo questa sera in seconda serata su Canale 5 per l’ultima puntata del #MaurizioCostanzoShow e tra gli ospit… - zazoomblog : Stefano De Martino al MCS: “Con quale canzone hai fatto innamorare Belen?” - #Stefano #Martino #quale #canzone - PatriziaAngel : RT @Costanzo: Tutti in piedi! È il momento di scatenarci insieme a Pio, Amedeo e Stefano De Martino sulle note di “Tu vuo’ fa’ l’americano”… - giuseppebaraldo : The one man show: Stefano De Martino, viso nuovo, fresco, balla, canta, presenta,recita. Merita molto, quello che f… - Dansai75 : RT @Costanzo: Tutti in piedi! È il momento di scatenarci insieme a Pio, Amedeo e Stefano De Martino sulle note di “Tu vuo’ fa’ l’americano”… -