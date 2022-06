Scrutini finali scuola media 2022: consiglio di classe, validità anno scolastico, attribuzione di voti e giudizi, ammissione e non ammissione. Tutte le info (Di giovedì 2 giugno 2022) I consigli di classe delle scuole secondarie di primo grado, a breve, saranno chiamati a svolgere lo Scrutinio finale a.s. 2021/22. Normativa, composizione consiglio di classe e procedura: dalla validità dell'anno scolastico all'attribuzione di voti e giudizi, dalle modalità di valutazione all'ammissione e non ammissione alla classe successiva. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 giugno 2022) I consigli didelle scuole secondarie di primo grado, a breve, sarchiamati a svolgere loo finale a.s. 2021/22. Normativa, composizionedie procedura: dalladell'all'di, dalle modalità di valutazione all'e nonallasuccessiva. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scrutini finali scuola media 2022: consiglio di classe, validità anno scolastico, attribuzione di voti e giudizi, a… - BastiatContrari : @marisamoles Gli scrutini finali, però, è bene farli in presenza - CristinaCostar8 : Oggi per - skuolanet : Maturità 2022, si avvicinano gli scrutini finali: ammesso o non ammesso? I presidi spiegano come si decide… - johanan57 : come mai non mi #stupisco ? sig. #Draghi batti un colpo ! ( ..yawnnn ) e che dice il #nipote di Gianni #letta ? e… -