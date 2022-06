Salernitana | è ufficiale la separazione con il ds Walter Sabatini

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE LA SEPARAZIONE TRA SABATINI E LA SALERNITANA Lo rende noto il club con un comunicato… - marcoconterio : ?? Già ufficiale il divorzio tra #Salernitana e Walter #Sabatini. 'L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo… - sportface2016 : +++#Salernitana, ufficiale: Walter #Sabatini lascia a sorpresa il club campano+++ - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ??UFFICIALE – #Sabatini lascia la #Salernitana: il comunicato! Cosa succede ora con Davide Nicola? ?? - la_stordita : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE LA SEPARAZIONE TRA SABATINI E LA SALERNITANA Lo rende noto il club con un comunicato #SkySport #S… -

... che hanno portato all' interruzione del rapporto tra il direttore e il club granata, come annunciato dal club stesso in una nota: ' L'U. S.1919 e il Direttore Sportivo Walter ......-e la Cerimonia di Apertura) sarà trasmessa in diretta da RTC Quarta Rete, visibile sul canale 654 del digitale terrestre. Radio Cava New Generation (FM 93,200) sarà la Radio...Walter Sabatini e la Salernitana non proseguono il loro rapporto di lavoro: il club campano ne dà l'ufficialità sul sito ufficiale.Dopo le indiscrezioni di questa mattina, ora arriva la conferma ufficiale: Walter Sabatini e la Salernitana si separano. “L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non ...