Roland Garros 2022, Rune accusa Ruud: "Mi ha esultato in faccia, antisportivo per tutta la partita" (Di giovedì 2 giugno 2022) Nonostante la sconfitta, il tennis internazionale ha ormai capito che per il futuro può fare affidamento anche su Holger Rune. Il tennista danese è stata una delle grandi sorprese del Roland Garros 2022, eliminando il finalista dello scorso anno Stefanos Tsitsipas e venendo sconfitto solo ai quarti di finale da Casper Ruud in quattro set. Dieci giorni da ricordare per il nativo di Charlottenlund, diciannove anni compiuti lo scorso 29 aprile, che da lunedì sarà il numero 28 del mondo. Una grande crescita per lui, che ad inizio 2022 era fuori dai primi 100, alla posizione numero 103. Rune però ha qualcosa da ridire sulla sfida con il top 10 norvegese, che a modo suo non si è comportato in maniera elegante. Intervistato dal media danese Ekstrabladet, il danese racconta un ...

