Qatar 2022 | Roberto Baggio | «È una vergogna che l’Italia non sia qualificata di diritto ai Mondiali»

(Di giovedì 2 giugno 2022) «È unache, avendo vinto l’Europeo, non siadial Mondiale. È una follia, bisognerebbe cambiare le regole». Sono le parole di, a margine dell’evento Il Talento prende il Volo all’aeroporto di Fiumicino, durante il quale la compagnia aerea Ita ha dedicato al Divin Codino una delle sue tratte. Se io fossi stato lì avrei provato l’amarezza più grande, la cosa più brutta da accettare. Non critico gli avversari, ma restiamo a casa per un’azione in una partita di 90 minuti», ha detto. Commentando la sconfitta di ieri degli Azzurri contro l’Argentina nella Finalissima, vinta 3 a 0 dai campioni del Sudamerica,ha aggiunto: «Non è paragonabile la serenità dei grandi talenti argentini con il ...

Roberto Baggio non accetta il regolamente che non ha permesso la qualificazione diretta dell'Italia alla fase finale dei Mondiali in. "Andrebbero cambiate le regole, a me sembra una follia, ...Questa l'idea di Roberto Baggio sulla mancata qualificazione dell'Italia alla fase finale dei Mondiali, in programma a fine anno in. "Andrebbero cambiate le regole, a me sembra una follia, ...L'Italia sfida la Germania nella gara d'esordio di Nations League: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.Roberto Baggio si esprime così sull'assenza dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022. Il 'Divin Codino' parla in un incontro con i giornalisti in occasione del volo inaugurale del nuovo A350 d Roma a ...