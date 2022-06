Orecchio stampato in 3D con cellule umane per 'riparare' una malformazione: primo intervento al mondo (Di giovedì 2 giugno 2022) Una donna di 20 anni nata con un Orecchio destro piccolo e deforme ha ricevuto un impianto auricolare stampato in 3D realizzato con le sue stesse cellule. Va avanti così la tecnologia in favore della ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022) Una donna di 20 anni nata con undestro piccolo e deforme ha ricevuto un impianto auricolarein 3D realizzato con le sue stesse. Va avanti così la tecnologia in favore della ...

Orecchio stampato in 3D con cellule umane per 'riparare' una malformazione: primo intervento al mondo Il nuovo orecchio è stato stampato in una forma che corrispondeva esattamente all'orecchio sinistro della donna da 3DBio Therapeutics, un'azienda di medicina rigenerativa con sede nel Queens, da come ... Trapianto di orecchio stampato in 3D con cellule umane: primo intervento al mondo NEW YORK. Per la prima volta al mondo è stata usata la stampa 3D per creare una parte del corpo umano con le cellule del paziente. Come riporta il New York Times, a creare l'orecchio stampato in 3D fatto con cellule umane, che poi i medici hanno trapiantato, è stata 3DBio Therapeutics, una società di biotecnologie nel Queens. Una donna di 20 anni nata con l'orecchio destro piccolo e deforme ha ricevuto un impianto auricolare.