Morso da un cane cade a terra e sbatte la testa - Cronaca - lanazione.it

Advertising

qn_lanazione : Morso da un cane cade a terra e sbatte la testa - Marco65515365 : @fattoquotidiano Ha il cancro,ha subito un attentato,un cane gli ha appena morso i coglioni,ma dai...... - zazoomblog : Morso da un cane cade e batte la testa: 68enne in prognosi riservata - #Morso #batte #testa: #68enne - animaleuropeRMP : @Patryx5 @faaramalap E quindi hai paura del cane a prescindere , poco importa se ammazza o meno 35000 persone l’ann… - anteprima24 : ** Morso da un cane, cade e batte la testa: 68enne in prognosi riservata ** -

L'uomo ora si trova ricoverato all'ospedale. L'animale, un pitbull è regolarmente dotato di microchip ed è di proprietà di una coppia di ...stato dapprimada unpoi, forse per lo spavento (ma è da accertare) è caduto a terra, sbattendo la testa sul selciato. Ora è ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli in prognosi riservata ma non è in ...Napoli. Tragedia sfiorata nel centro storico: un uomo di 68anni è stato aggredito da un pitbull di proprietà di una coppia di turisti, ha battuto la testa e ora è ricoverato in prognosi riservata all ...Dopo essere stato azzannato all'addome dal cane, l'uomo è caduto per lo spavento battendo al testa sull'asfalto. Grave trauma cranico. Il cane è di una coppia di vent'enni di Livorno ...