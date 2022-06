Mattarella: l'Italia e le Forze Armate sono impegnate per la pace (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - "La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito". È il passaggio chiave del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica. Mattarella, ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto, all'Altare della Patria, primo atto delle celebrazioni del 2 Giugno. Con il Capo dello Stato, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. "La pace - sottolinea - non si impone da sola ma è frutto della volontà e dell'impegno concreto degli uomini e degli Stati. Una pace ... Leggi su agi (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - "La Repubblica è impegnata a costruire condizioni die le sue, sulla base dei mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito". È il passaggio chiave del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Festa della Repubblica., ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto, all'Altare della Patria, primo atto delle celebrazioni del 2 Giugno. Con il Capo dello Stato, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. "La- sottolinea - non si impone da sola ma è frutto della volontà e dell'impegno concreto degli uomini e degli Stati. Una...

