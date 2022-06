Mastella alla vigilia dell’incontro con Vigorito: “Stadio? La convenzione non è un problema” (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Futuro del Benevento Calcio e convenzione del “Ciro Vigorito”. Domani l’atteso – e forse decisivo – vertice tra il presidente dimissionario giallorosso, Oreste Vigorito, e il sindaco Clemente Mastella. Un confronto che probabilmente peserà molto sul futuro della navicella giallorossa e dirà forse una parola definitiva sull’iscrizione o meno al campionato cadetto da parte del patron. Mastella, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica organizzate questa mattina a piazza Castello, ha voluto nuovamente fare il punto della situazione: “Voglio incoraggiare Vigorito in un percorso nonostante sia deluso. Spero che si possa tornare a respirare il clima che c’era prima. Vigorito non è solo, non deve pensarlo, ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Futuro del Benevento Calcio edel “Ciro”. Domani l’atteso – e forse decisivo – vertice tra il presidente dimissionario giallorosso, Oreste, e il sindaco Clemente. Un confronto che probabilmente peserà molto sul futuro della navicella giallorossa e dirà forse una parola definitiva sull’iscrizione o meno al campionato cadetto da parte del patron., a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica organizzate questa mattina a piazza Castello, ha voluto nuovamente fare il punto della situazione: “Voglio incoraggiarein un percorso nonostante sia deluso. Spero che si possa tornare a respirare il clima che c’era prima.non è solo, non deve pensarlo, ha ...

Advertising

anteprima24 : ** Mastella alla vigilia dell'incontro con Vigorito: 'Stadio? La convenzione non è un problema' **… - ilvaglio1 : Deleghe alla Provincia, Iannace ringrazia Lombardi e Mastella #nascenzioiannace #provinciabenevento #ninolombardi… - RagPenna : RT @NicKiappa: Le vittorie pop in nome della Rivoluzione Ucraina I Putinisti al potere a Rete4 Il comunista che votava Mastella Gli amici d… - psb_original : Benevento, il sindaco Mastella: 'Il club si iscriverà alla B e lo farà con Vigorito' #SerieB - Marco_Caselli : RT @NicKiappa: Le vittorie pop in nome della Rivoluzione Ucraina I Putinisti al potere a Rete4 Il comunista che votava Mastella Gli amici d… -