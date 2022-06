Lite tra De Leo e Calcutta, spunta il nome di Morgan tra le cause: le parole di un testimone (Di giovedì 2 giugno 2022) La Lite tra De Leo e Calcutta, per il momento, è rimasta al passo indietro del cantautore nei confronti del collega accusato di avergli dato un pugno. La Lite tra De Leo e Calcutta Nei giorni scorsi Francesco De Leo si era sfogato sui social raccontando un increscioso episodio che sarebbe avvenuto nel backstage del MiAmi. Al termine dell’ultima serata del festival Edoardo D’Erme – questo il nome di battesimo di Calcutta – lo avrebbe colpito con un pugno in faccia. Calcutta, secondo De Leo, avrebbe anche minacciato di picchiare un’amica del collega che stava tentando di riportare la calma. Il caso è diventato subito virale con i social che si sono letteralmente accaniti contro Calcutta. Per questo De Leo aveva dovuto pubblicare una nuova ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Latra De Leo e, per il momento, è rimasta al passo indietro del cantautore nei confronti del collega accusato di avergli dato un pugno. Latra De Leo eNei giorni scorsi Francesco De Leo si era sfogato sui social raccontando un increscioso episodio che sarebbe avvenuto nel backstage del MiAmi. Al termine dell’ultima serata del festival Edoardo D’Erme – questo ildi battesimo di– lo avrebbe colpito con un pugno in faccia., secondo De Leo, avrebbe anche minacciato di picchiare un’amica del collega che stava tentando di riportare la calma. Il caso è diventato subito virale con i social che si sono letteralmente accaniti contro. Per questo De Leo aveva dovuto pubblicare una nuova ...

