Interpol: armi inviate a Zelensky finiranno in mani criminalità. La denuncia del segretario generale (Di giovedì 2 giugno 2022) Le armi inviate all'Ucraina per difendersi contro i russi finiranno nell'economia illegale e nelle mani dei criminali: lo ha detto il segretario generale dell'Interpol, Jurgen Stock. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 giugno 2022) Leall'Ucraina per difendersi contro i russinell'economia illegale e nelledei criminali: lo ha detto ildell', Jurgen Stock. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

DeodatoRibeira : RT @valy_s: L’ Interpol lancia l’allarme sulle ARMI inviate all’ #Ucraina: potrebbero finire nelle mani di criminali e TERRORISTI.. E in e… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina L'#Interpol avverte: 'Le armi consegnate agli ucraini fi… - livic751 : RT @valy_s: L’ Interpol lancia l’allarme sulle ARMI inviate all’ #Ucraina: potrebbero finire nelle mani di criminali e TERRORISTI.. E in e… - BignamiBignami : RT @OSINTsolution: @Maumol Chi si oppone sa che l Interpol stessa parla del non tracciamento di quelle armi, che sono già in vendita nel de… - FirenzePost : Interpol: armi inviate a Zelensky finiranno in mani criminalità. La denuncia del segretario generale -