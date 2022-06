Garante privacy: l’intelligenza artificiale rischia di ampliare le disugliaglianze (Di giovedì 2 giugno 2022) l’intelligenza artificiale è stata al centro di un convegno del Gdpr. Gli algoritmi come regolatori della vita sociale piacciono ma creano anche perplessità Dopo 25 anni di attività il Garante della privacy tira le somme della propria attività, che nel tempo si è dovuta necessariamente adeguare all’incessante accelerazione tecnologica. Numerosi gli interventi autorevoli, ognuno dei L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 2 giugno 2022)è stata al centro di un convegno del Gdpr. Gli algoritmi come regolatori della vita sociale piacciono ma creano anche perplessità Dopo 25 anni di attività ildellatira le somme della propria attività, che nel tempo si è dovuta necessariamente adeguare all’incessante accelerazione tecnologica. Numerosi gli interventi autorevoli, ognuno dei L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : Lotta all’evasione con l’incrocio dei dati, l’obiettivo del Pnrr è appeso al sì del Garante privacy: 30 giorni per… - mariarosariaFo8 : RT @LaVeritaWeb: Solo dopo l’intervento della Corte dei conti, il Garante per la privacy ha notificato la sanzione all’Istituto per la fuga… - MorenoCrypto : RT @imibabbo: @AngeloniFilippo Io conosco uno YouTuber che per insegnarmi a evadere le tasse sulle cryptovalute mi voleva vendere un corso… - oriama1969 : RT @LaVeritaWeb: Solo dopo l’intervento della Corte dei conti, il Garante per la privacy ha notificato la sanzione all’Istituto per la fuga… - Annette65740700 : R: Solo dopo l’intervento della Corte dei conti, il Garante per la privacy ha notificato la sanzione all’Istituto p… -

"Dimenticata" per due anni la multa all'Inps Soltanto dopo l'intervento della Corte dei conti, il Garante per la privacy ha notificato la sanzione all'Istituto di previdenza per la fuga di dati dell'aprile 2020 sui bonus Covid. Eppure, l'allora presidente Antonello Soro aveva promesso: "agiremo ... Fisco, "tecniche di perturbazione": l'ultima arma, perché tutti gli italiani sono in pericolo Ci spieghiamo meglio: le banche dati del fisco sono state al centro di alcuni rilievi da parte del garante della Privacy. "Coda velenosa" del Fisco: tra poche ore apriremo il portafoglio, chi subirà ... Cassa Forense "Carcere inadeguato Affrontare il problema" "Dentro il carcere di San Giorgio, permangono gravi problematiche dovute alle carenze strutturali di un edificio non adeguato e fatiscente (con un’intera sezione chiusa e non più agibile). Sarebbe nec ... La mazzata del caro-energia A marzo era già in ritardo un pagamento su quattro, in forte aumento rispetto allo scorso anno In affanno industria pesante, utility e attività estrattive. L'incertezza sull'evoluzione del trend ... Soltanto dopo l'intervento della Corte dei conti, ilper laha notificato la sanzione all'Istituto di previdenza per la fuga di dati dell'aprile 2020 sui bonus Covid. Eppure, l'allora presidente Antonello Soro aveva promesso: "agiremo ...Ci spieghiamo meglio: le banche dati del fisco sono state al centro di alcuni rilievi da parte deldella. "Coda velenosa" del Fisco: tra poche ore apriremo il portafoglio, chi subirà ... AVVOCATO AMMONITO DAL GARANTE PRIVACY "Dentro il carcere di San Giorgio, permangono gravi problematiche dovute alle carenze strutturali di un edificio non adeguato e fatiscente (con un’intera sezione chiusa e non più agibile). Sarebbe nec ...A marzo era già in ritardo un pagamento su quattro, in forte aumento rispetto allo scorso anno In affanno industria pesante, utility e attività estrattive. L'incertezza sull'evoluzione del trend ...