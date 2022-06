Calciomercato Milan, assalto a Bremer: c’è il via libera di Cardinale (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri tentano il colpo Bremer, c’è anche il via libera di Cardinale Secondo quanto riportato da SportMediaset il Milan avrebbe allacciato contatti concreti col Torino per Bremer, cercando il sorpasso all’Inter per quello che si preannuncia un vero e proprio derby di mercato. Maldini ha già ottenuto ieri il via libera di Cardinale per tentare l’affondo. La valutazione è di 30 milioni di euro col Diavolo, che al momento non ha fatto offerte, intenzionato ad abbassare la parte cash inserendo il cartellino di Pobega. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022): i rossoneri tentano il colpo, c’è anche il viadiSecondo quanto riportato da SportMediaset ilavrebbe allacciato contatti concreti col Torino per, cercando il sorpasso all’Inter per quello che si preannuncia un vero e proprio derby di mercato. Maldini ha già ottenuto ieri il viadiper tentare l’affondo. La valutazione è di 30 milioni di euro col Diavolo, che al momento non ha fatto offerte, intenzionato ad abbassare la parte cash inserendo il cartellino di Pobega. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

