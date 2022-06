Atletica | Roberta Bruni vola 4 60 a Rieti con l’asta

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 giugno 2022) Grandi miglioramenti per. A, l’azzurra migliora di dieci centimetri il 4,50 di domenica ottenuto con il successo nel meeting in piazza a L’Aquilando a 4.60 e sfiorando anche il 4.71 nei tre tentativi. E’ la terza prestazione di sempre a livello nazionale per: ha fatto meglio soltanto in due occasioni nel momento magico del 2021, con il primato del 23 maggio anell’impianto di casa, seguito pochi giorni più tardi dal 4,64 del 3 giugno a Huelva, in Spagna. Ed ora occhi puntati al Golden Gala del 9 giugno. “Ho voluto fare una progressione simile a quella che potrebbe esserci lì – ha detto l’azzurra – e sono davvero contenta. All’ultimo salto è mancato veramente un niente per il record ma per me è un’iniezione di fiducia pazzesca; ora continuo a ...