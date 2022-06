Al via la quarta edizione di “Anzio in fiore”, la mostra mercato del giardinaggio (Di giovedì 2 giugno 2022) Anzio – Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno, nell’ambito del programma di AnzioPrimaEstate2022, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Giunta De Angelis, Valentina Salsedo, in Piazza Pia ed in Piazza Garibaldi, al centro cittadino, la quarta edizione di “Anzio in fiore”, la mostra mercato del giardinaggio, con artigianato, dimostrazioni e laboratori per le famiglie ed i bambini. Gli eventi di AnzioPrimaEstate2022 proseguiranno il 16,17,18 e 19 giugno con il festival dello street food e si concluderanno, venerdì 1 e sabato 2 luglio, con l’atteso evento “Un mare di vino”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022)– Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno, nell’ambito del programma diPrimaEstate2022, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Giunta De Angelis, Valentina Salsedo, in Piazza Pia ed in Piazza Garibaldi, al centro cittadino, ladi “in”, ladel, con artigianato, dizioni e laboratori per le famiglie ed i bambini. Gli eventi diPrimaEstate2022 proseguiranno il 16,17,18 e 19 giugno con il festival dello street food e si concluderanno, venerdì 1 e sabato 2 luglio, con l’atteso evento “Un mare di vino”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

