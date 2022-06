(Di mercoledì 1 giugno 2022) Per la prima voltasei, undella compagnia di bandieraita èoggi dalla capitale Sanaa, in mano a insorti filo - iraniani, per il, in Egitto, nell'ambito di una ...

Advertising

fisco24_info : Yemen: decollato primo aereo per Il Cairo dopo sei anni: La tregua, entrata in vigore il 2 aprile, scadrà domani -

Agenzia ANSA

...compagnia di bandiera yemenita èoggi dalla capitale Sanaa, in mano a insorti filo - iraniani, per il Cairo, in Egitto, nell'ambito di una tregua militare nel conflitto in corso in...Il primo volo commerciale in sei anni èdallo. A bordo 126 passeggeri fra cui alcuni malati che hanno bisogno di cure all'estero. L'aereo è partito dalla capitale Sanaa è atterrato ad Amman in Giordania, approfittando della ... Yemen: decollato primo aereo per Il Cairo dopo sei anni - Medio Oriente un aereo della compagnia di bandiera yemenita è decollato oggi dalla capitale Sanaa, in mano a insorti filo-iraniani, per il Cairo, in Egitto, nell'ambito di una tregua militare nel conflitto in corso ...SANAA, 16 MAG - Il primo volo commerciale da quasi sei anni a questa parte è decollato stamani dalla capitale dello Yemen controllata dai ribelli: lo riportano i giornalisti della Afp sul posto. L'aer ...