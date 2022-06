Ultime Notizie Roma del 01-06-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in faccia a faccia tra Vladimir Putin e zielinski non è escluso a priori lo ha ribadito il portavoce del Cremlino per scopi ricordando l’incontro dovrebbe servire alla firma di un accordo tra i due paesi il cui lavoro è da tempo interrotto intanto non crede alle rassicurazioni del presidente ucraino secondo cui Kiev non attaccherà il territorio della Federazione Russa ricevette lanciarazzi multipli a lungo raggio dagli Stati Uniti per fidarsi ha sostenuto è necessario avere esperienza di casi in cui le promesse fatte sono state mantenute fortunatamente tale esperienza è completamente inesistente gli Stati Uniti a cosa quindi peskov gettano benzina sul fuoco nella guerra in Ucraina sull’export di grano le porti del Mar Nero aggiunto non c’è ancora alcun accordo la Russia non ...