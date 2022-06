Siria: Mustafa e Munzir a Budrio, 'gita' prima delle cure (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il sorriso di Mustafa e lo sguardo protettivo di suo padre Munzir hanno illuminato questa mattina la piazza del Comune di Budrio, in provincia di Bologna. Il bambino Siriano di 6 anni, nato senza arti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il sorriso die lo sguardo protettivo di suo padrehanno illuminato questa mattina la piazza del Comune di, in provincia di Bologna. Il bambinono di 6 anni, nato senza arti ...

Advertising

Ansa_ER : Siria: Mustafa e Munzir a Budrio, 'gita' prima delle cure. A settembre il trasferimento al Centro protesi Inail… - iconanews : Siria: Mustafa e Munzir a Budrio, 'gita' prima delle cure - Nutizieri : Padre e figlio senza arti causa guerra in Siria: Mustafa e Munzir in visita a Budrio - Ansa_ER : Siria: Mustafa e il padre Munzir domani a Budrio. Per visitare il paese che li ospiterà per il centro protesi #ANSA -