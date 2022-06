Referendum, Salvini: “Superiamo congiura silenzio Pd-M5S” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Proviamo a superare il bavaglio, l’indegna congiura del silenzio che la sinistra, Pd-Cinquestelle, e i loro agenti nelle redazioni televisive, radiofoniche e giornalistiche portano avanti. Per loro i Referendum non esistono, vogliono continuare a usare i tribunali per vincere le elezioni con le sentenze dei giudici”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un filo diretto sui social. Intanto il leghista Roberto Calderoli ha annunciato che inizierà da stasera uno sciopero della fame proprio per protestare contro il “muro di silenzio” attorno ai Referendum del 12 giugno. “Per rompere questo muro di silenzio, abbiamo deciso di mettere in atto un’iniziativa forte ma non violenta, uno sciopero della fame che partirà da questa notte a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Proviamo a superare il bavaglio, l’indegnadelche la sinistra, Pd-Cinquestelle, e i loro agenti nelle redazioni televisive, radiofoniche e giornalistiche portano avanti. Per loro inon esistono, vogliono continuare a usare i tribunali per vincere le elezioni con le sentenze dei giudici”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, in un filo diretto sui social. Intanto il leghista Roberto Calderoli ha annunciato che inizierà da stasera uno sciopero della fame proprio per protestare contro il “muro di” attorno aidel 12 giugno. “Per rompere questo muro di, abbiamo deciso di mettere in atto un’iniziativa forte ma non violenta, uno sciopero della fame che partirà da questa notte a ...

