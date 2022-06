Milan, terremoto-RedBird: a un passo dal primo colpo stratosferico, chi è il top player (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ufficiale, al Milan inizia l'era RedBird: confermato l'accordo con Elliott e il closing avverrà entro il termine della settimana. Il nuovo presidente sarà Gerry Cardinale, che ha subito commentato: "Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il Club, il suo management e i Milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere il Milan sempre più in alto negli anni a venire". E nel giorno dell'ufficialità, tiene subito banco il calciomercato. Già, perché abbiamo a che fare con una vera e propria bomba: Nicolò Zaniolo è vicino ai rossoneri. La notizia viene rilanciata a tutta prima pagina dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 1 giugno. Il Milan è piombato sull'esterno della Roma, classe 1999, su cui Paolo Maldini e Fredric Massara scommettono forte, certi del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ufficiale, alinizia l'era: confermato l'accordo con Elliott e il closing avverrà entro il termine della settimana. Il nuovo presidente sarà Gerry Cardinale, che ha subito commentato: "Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il Club, il suo management e iisti di tutto il mondo per continuare a spingere ilsempre più in alto negli anni a venire". E nel giorno dell'ufficialità, tiene subito banco il calciomercato. Già, perché abbiamo a che fare con una vera e propria bomba: Nicolò Zaniolo è vicino ai rossoneri. La notizia viene rilanciata a tutta prima pagina dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 1 giugno. Ilè piombato sull'esterno della Roma, classe 1999, su cui Paolo Maldini e Fredric Massara scommettono forte, certi del ...

