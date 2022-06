La Svizzera impedisce alla Danimarca di inviare carri armati in Ucraina

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il governo svizzero ha respinto la richiesta delladi fornire all'circa 20fabbricati nella confederazione come parte di un contingente per aiutare Kiev a fronteggiare l'invasione russa. Secondo l'emittente...

Roma, 1 giu. (askanews) - Il governo svizzero ha posto il veto alla richiesta della Danimarca di inviare veicoli corazzati di fabbricazione svizzera in Ucraina, citando la sua politica di neutralità c ...