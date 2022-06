La second hand fa bene all'ambiente, con la compravendita dell'usato -5,6 mln ton di CO2 nel 2021 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - L'usato fa bene al pianeta e per il 52% degli italiani non è più solo una tendenza ma un vero e proprio stile di consumo, con un importante impatto economico, sociale e soprattutto ambientale. Anche quest'anno Subito, piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili, grazie allo studio 'second hand Effect 2021' commissionato a Ivl (Istituto di ricerca ambientale svedese), ha quantificato l'impatto ambientale, in termini di risparmio di emissioni di CO2 e di materie prime, della compravendita su Subito. Il metodo utilizzato è il Life cycle assesment (Lca) che tiene in considerazione l'intero ciclo di vita dell'oggetto, 'pesandolo' in termini di emissioni di CO2: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - L'faal pianeta e per il 52% degli italiani non è più solo una tendenza ma un vero e proprio stile di consumo, con un importante impatto economico, sociale e soprattutto ambientale. Anche quest'anno Subito, piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili, grazie allo studio 'Effect' commissionato a Ivl (Istituto di ricerca ambientale svedese), ha quantificato l'impatto ambientale, in termini di risparmio di emissioni di CO2 e di materie prime,su Subito. Il metodo utilizzato è il Life cycle assesment (Lca) che tiene in considerazione l'intero ciclo di vita'oggetto, 'pesandolo' in termini di emissioni di CO2: ...

