Jamie Dimon, numero uno di Jp Mogan, avverte: “L’economia sta per essere investita da un uragano” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Jamie Dimon, numero uno del colosso bancario statunitense Jp Morgan, ha avvisato gli investitori di prepararsi alla tempesta che, a suo parere, sta per colpire L’economia. C’è una combinazione senza precedenti di fattori avversi, tra cui le strette monetarie delle banche centrali e l’invasione russa dell’Ucraina e la corsa dei prezzi delle materie prime. “L’uragano è proprio lì fuori e sta per investirci”. Ancora non sappiamo quali saranno i danni che potrebbe provocare ma è meglio prepararsi, suggerisce il banchiere. La scorsa settimana Dimon aveva parlato di “nuvole temporalesche all’orizzonte” ma oggi a rincarato “Sono grandi nuvole temporalesche. È un vero e proprio uragano”. Dimon ha rimarcato che il conflitto in corso potrebbe spingere i prezzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022)uno del colosso bancario statunitense Jp Morgan, ha avvisato gli investitori di prepararsi alla tempesta che, a suo parere, sta per colpire. C’è una combinazione senza precedenti di fattori avversi, tra cui le strette monetarie delle banche centrali e l’invasione russa dell’Ucraina e la corsa dei prezzi delle materie prime. “L’è proprio lì fuori e sta per investirci”. Ancora non sappiamo quali saranno i danni che potrebbe provocare ma è meglio prepararsi, suggerisce il banchiere. La scorsa settimanaaveva parlato di “nuvole temporalesche all’orizzonte” ma oggi a rincarato “Sono grandi nuvole temporalesche. È un vero e proprio”.ha rimarcato che il conflitto in corso potrebbe spingere i prezzi ...

