Investe una donna, non la soccorre e fugge: morta, la vittima è Viridiana Rotondi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stavano facendo tutti il ‘tifo’ per lei e hanno sperato fino all’ultimo. Purtroppo, però, poco fa, intorno alle 15, è arrivata la tragica notizia, quella che nessuno mai avrebbe voluto ricevere: Viridiana Rotondi, la runner romana travolta da un Suv a Cori, in via Madonna delle Grazie, domenica mattina, è morta. Troppo gravi le ferite riportate in quel terribile impatto, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte cerebrale. morta la runner investita a Cori da un’auto pirata Viridiana domenica mattina si era svegliata e aveva deciso, come forse faceva spesso, di andare a correre, di iniziare la giornata con un po’ di attività fisica. Ma non poteva sapere che proprio lì, sulla strada, sarebbe stata falciata da un’auto con un conducente che, anziché fermarsi, ha pensato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stavano facendo tutti il ‘tifo’ per lei e hanno sperato fino all’ultimo. Purtroppo, però, poco fa, intorno alle 15, è arrivata la tragica notizia, quella che nessuno mai avrebbe voluto ricevere:, la runner romana travolta da un Suv a Cori, in via Madelle Grazie, domenica mattina, è. Troppo gravi le ferite riportate in quel terribile impatto, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte cerebrale.la runner investita a Cori da un’auto piratadomenica mattina si era svegliata e aveva deciso, come forse faceva spesso, di andare a correre, di iniziare la giornata con un po’ di attività fisica. Ma non poteva sapere che proprio lì, sulla strada, sarebbe stata falciata da un’auto con un conducente che, anziché fermarsi, ha pensato ...

Advertising

DSantanche : L'accordo sui #balneari e' un esproprio, una vergogna che vede un #governo bastonare chi investe e fa patti con lo… - CorriereCitta : Investe una donna, non la soccorre e fugge: morta, la vittima è Viridiana Rotondi - cicocarollo : @tcarapezza Posso dire una cosa ? Non si capisce un cazzo ?????????????? Io semplifico così se uno investe 1 mld e 300 mln… - DISCILIPA : @lockedinajail_ @senonsonogigIi mi intrometto per dire che l’album che maggiormente poteva aver successo altrove pe… - marcorossi_ct : @sunday_ky @NackaSkoglund89 Si, pare di capire che il prodotto serie A interessi solo agli americani. Ipotizzo che… -