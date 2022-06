I progetti green da non perdere al Salone del Mobile (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano Design Week 2022: la guida ai luoghi delle installazioni in cui la natura è protagonista. La Nova House/Louis Vuitton Chalet Nova, 1972 La Nova House nella sua prima versione, Anni Settanta. Sarà in piazza San BabilaLa Nova House, progettata nel 1972 dagli architetti Michel Hudrisier e M. Roma per Studio Rochel, era pensata come una micro-architettura nomade, perfettamente integrata nella natura, trasportabile e pronta all'uso in una sola settimana: 45 metri quadrati più 20 di terrazza, con una struttura di tubi in acciaio zincato e ricoperta da un guscio in alluminio, in edizione più che limitata. Uno di questi esemplari arriva per la prima volta in Italia con Louis Vuitton, in piazza San Babila, con la vicina edicola trasformata in Librairie Éphémère: qui sarà possibile scoprire le pubblicazioni a tema viaggio del gruppo, dalle Louis Vuitton Travel Book alle City Guide. La ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano Design Week 2022: la guida ai luoghi delle installazioni in cui la natura è protagonista. La Nova House/Louis Vuitton Chalet Nova, 1972 La Nova House nella sua prima versione, Anni Settanta. Sarà in piazza San BabilaLa Nova House, progettata nel 1972 dagli architetti Michel Hudrisier e M. Roma per Studio Rochel, era pensata come una micro-architettura nomade, perfettamente integrata nella natura, trasportabile e pronta all'uso in una sola settimana: 45 metri quadrati più 20 di terrazza, con una struttura di tubi in acciaio zincato e ricoperta da un guscio in alluminio, in edizione più che limitata. Uno di questi esemplari arriva per la prima volta in Italia con Louis Vuitton, in piazza San Babila, con la vicina edicola trasformata in Librairie Éphémère: qui sarà possibile scoprire le pubblicazioni a tema viaggio del gruppo, dalle Louis Vuitton Travel Book alle City Guide. La ...

