Gli studenti dell’Istituto Baffi di Fiumicino in visita al birrificio agricolo Podere 676 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Fiumicino – Gli studenti dell’Istituto Alberghiero Paolo Baffi di Isola Sacra in visita al birrificio agricolo Podere 676”. “Dopo un corso teorico di birrificazione e di conoscenza del mondo brassicolo organizzato dall’Istituto di appartenenza, circa 20 alunni sono passati dai banchi di scuola alla sede del birrificio per ‘toccare con mano’ quanto imparato”, spiega l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli. “Gli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, hanno infatti visitato le piantagioni di orzo da birra e di luppolo della varietà ‘cascade’; a seguire il mastro birraio gli ha illustrato il processo produttivo all’interno del laboratorio in cui avvengono le diverse ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 giugno 2022)– GliAlberghiero Paolodi Isola Sacra inal676”. “Dopo un corso teorico di birrificazione e di conoscenza del mondo brassicolo organizzato dall’Istituto di appartenenza, circa 20 alunni sono passati dai banchi di scuola alla sede delper ‘toccare con mano’ quanto imparato”, spiega l’assessore alle Attività Produttive del Comune di, Erica Antonelli. “Gli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, hanno infattito le piantagioni di orzo da birra e di luppolo della varietà ‘cascade’; a seguire il mastro birraio gli ha illustrato il processo produttivo all’interno del laboratorio in cui avvengono le diverse ...

MIsocialTW : ?? Oggi saranno premiate le scuole vincitrici del concorso #SpazioAlleIdee! Parteciperanno studentesse e studenti e… - stanzaselvaggia : Tutti pronti (giustamente) a battersi per Patrick Zaki perché il governo antidemocratico non è il nostro. Quando è… - stanzaselvaggia : “Tu sei più piccola di lui? Quando l’ho visto non sapevo se portargli un gelato o arrestarlo». Sara, 20 anni, ai do… - MelgerTina : RT @OttobreInfo: I sudditi del regime britannico, in questo caso studenti, sono talmente indottrinati da dare la caccia ai professori che g… - cammisa_massimo : RT @AxlGuidato: ?? La verità viene scoperta... L'arresto intenzionale della sparatoria mentre gli studenti chiamavano il 911 per chiedere ai… -