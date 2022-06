Gaetano: «Tornare a Napoli non mi spaventa, voglio dimostrare sul campo di essere pronto» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gianluca Gaetano ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale Under 21. Quest’anno è stato uno degli artefici della promozione della Cremonese in Serie A. Si appresta a Tornare al Napoli, che ne detiene il cartellino. “Ringrazio la Cremonese per questi tre anni durante i quali hanno puntato su di me. Quest’anno ho accumulato ancora più esperienza, il ritorno a Napoli non mi spaventa; mi sento pronto e voglio dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa, darò il massimo in ogni partita”. Su Insigne: “Mi dispiace che sia andato via, ma è una piazza difficile. Sta facendo una grande carriera, per raggiungere i suoi livelli bisogna lavorare molto”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gianlucaha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale Under 21. Quest’anno è stato uno degli artefici della promozione della Cremonese in Serie A. Si appresta aal, che ne detiene il cartellino. “Ringrazio la Cremonese per questi tre anni durante i quali hanno puntato su di me. Quest’anno ho accumulato ancora più esperienza, il ritorno anon mi; mi sentodimostrarlo sulè la mia casa, darò il massimo in ogni partita”. Su Insigne: “Mi dispiace che sia andato via, ma è una piazza difficile. Sta facendo una grande carriera, per raggiungere i suoi livelli bisogna lavorare molto”. L'articolo ilsta.

