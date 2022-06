Capello | «Nel 2005 provai a portare Messi alla Juventus»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’ex tecnico bianconero In un’intervista al The Sun, Fabioha rivelato di aver provato aLionelJUVE – «Era il, era l’ultimo torneo prima dell’inizio del campionato. Entra, gioca questa partita (il trofeo Gamper, ndr) e dopo un’ora e mezza scendo a parlare con l’allenatore del Barcellona, Frank Rijkaard. Gli dico: “Frank, è possibile che tu mi venda questo ragazzo?”. Mi disse di no, mi disse che era uno dei loro. Era incredibile, aveva diciotto anni e faceva le stesse cose che fa adesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

