Camminare fa bene? Come influisce sulla longevità? Ecco come e perché (Di mercoledì 1 giugno 2022) La longevità, ormai è un dato di fatto, dipende molto da quanta attività fisica si svolge nell'arco della vita. Camminare, per esempio, fa bene alla salute e ci mantiene in forma, allungando gli anni di esistenza. Scopriamo in che modo. La salute è un aspetto che sta a cuore a molti di noi. Per questo è importante prendersene cura a tutte le età, e uno dei mezzi più efficaci per farlo è sicuramente l'attività fisica. L'attività fisica rende più giovani – (arbataxpark) – curiosauro.it longevità fa rima con serenità Per vivere più a lungo è innanzitutto necessario essere in pace con se stessi, essere sereni, ed evitare lo stress. È anche importante svolgere regolarmente una sana attività fisica, come quella di Camminare. Farlo, infatti, può regalare fino a 16 anni di vita ...

