“Abbiamo deciso”. Isola dei Famosi, sorpresa Estefania Bernal su Roger Balduino: cambia tutto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Novità su Estefania Bernal e Roger Balduino all’Isola dei Famosi. Tra i due c’è stato un rapporto fatto tra alti e bassi, ma il pubblico non aveva ancora compreso esattamente che tipo di rapporto avessero poi deciso di avere. E a spiegare tutto ci ha pensato adesso la stessa modella, che è rimasta ovviamente molto delusa dal fatto che il naufrago abbia dovuto lasciare Playa Rinnovada per poi recarsi a Playa Sgamadissima. E ha fatto chiarezza su cosa hanno fatto i due nei giorni scorsi. Prima di raccontarvi cosa ha detto Estefania Bernal su Rogero Balduino all’Isola dei Famosi, proprio il concorrente è stato vittima di un infortunio. A 24 ore dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Novità suall’dei. Tra i due c’è stato un rapporto fatto tra alti e bassi, ma il pubblico non aveva ancora compreso esattamente che tipo di rapporto avessero poidi avere. E a spiegareci ha pensato adesso la stessa modella, che è rimasta ovviamente molto delusa dal fatto che il naufrago abbia dovuto lasciare Playa Rinnovada per poi recarsi a Playa Sgamadissima. E ha fatto chiarezza su cosa hanno fatto i due nei giorni scorsi. Prima di raccontarvi cosa ha dettosuall’dei, proprio il concorrente è stato vittima di un infortunio. A 24 ore dalla ...

Advertising

UKRinIT : Il Presidente Zelenskyy: “Finalmente abbiamo i dettagli del 6 pacchetto di sanzioni dell'Unione europea contro la????… - votrivo : RT @ardigiorgio: SNAM ha trovato il #rigassificatore galleggiante che a marzo il governo le aveva dato mandato di cercare in giro per il mo… - urmomilfona69_ : @D3FENCVLESS comunque abbiamo deciso di cambiare strada per questi ultimi giorni di scuola, poi l’anno prossimo ved… - MarottaTaglia : ?? Gerry Cardinale: 'Non mi piacciono i neri,dunque in concomitanza con lo staff abbiamo deciso che li venderemo tut… - AuroraImmacola1 : RT @NinettaOrlando: Buondì Dopo i temporali di questi giorni ieri sera c'era un freddo cane. Vuoi accendere il camino a fine maggio? Non… -