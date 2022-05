Ucraina, Mosca mostra prima nave merci che lascia Mariupol (Di martedì 31 maggio 2022) I militari russi hanno diffuso il video della prima nave merci che lascia il porto di Mariupol dopo lo sminamento. La nave era "accompagnata dalle unità della base navale di Novorossijsk della flotta ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) I militari russi hanno diffuso il video dellacheil porto didopo lo sminamento. Laera "accompagnata dalle unità della base navale di Novorossijsk della flotta ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca: 'Distrutto un sito con l'artiglieria inviata dall'Italia'. Il video dell'esplosione pubblicato da… - ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - GuidoDeMartini : ???? ASPETTANDO IL RITORNO DI TRUMP, CON CUI NON SAREBBE SCOPPIATA LA GUERRA, ecco l’analisi di SPANNAUS: ?? Zelensky… - massimo_san : RT @ilruttosovrano: Il fatto che Salvini sarebbe andato a Mosca senza avvertire nessuno, proponendo un piano di pace a Putin del quale non… - Ape_Corina : RT @ilruttosovrano: Il fatto che Salvini sarebbe andato a Mosca senza avvertire nessuno, proponendo un piano di pace a Putin del quale non… -