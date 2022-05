Pubblicità

Agenzia ANSA

Un giovane di 21 anni, marocchino, è stato arrestato dai carabinieri a Briosco (Monza), per aver tentato dicon l'auto una pattuglia in servizio e, poi nell'inseguimento che è scaturito, di averli speronati due volte. Il tutto è accaduto poco dopo mezzogiorno, in via XXIV Maggio nella frazione ......in post produzione) che scende lungo corso Fiume - che in realtà è Roma - fino aun ... ma c'è anche chiil blitz in auto. Come quella macchina che, all'ora di pranzo, da una traversa ... Tenta travolgere auto dei CC e la sperona, arrestato in Brianza - Cronaca Un giovane di 21 anni, marocchino, è stato arrestato dai carabinieri a Briosco (Monza), per aver tentato di travolgere con l'auto una pattuglia in servizio e, poi nell'inseguimento che è scaturito, di ...La vittima, Gianluca Fasolin, 52 anni, era all’interno dello stabilimento balneare Stella Maris di cui era titolare e stava tentando di raddrizzare l’albero piegato dalla Bora.