Roland Garros, il programma del 31 maggio: Trevisan e Djokovic-Nadal (Di martedì 31 maggio 2022) Il giorno di Martina Trevisan e del grande classico tra Djokovic-Nadal. Questo è il piatto forte del 31 maggio per quel che riguarda il Roland Garros, giunto nella fase decisiva. Si aprono i giochi per un posto tra i migliori 4 del campo maschile e femminile. Martina per scrivere la storia Dopo aver eguagliato il traguardo del 2020 con il raggiungimento dei quarti di finale, Martina Trevisan vuole riscrivere la propria storia e quello del tennis femminile tricolore al Roland Garros. Il sogno è quello di eguagliare il traguardo di Francesca Schiavone, vincitrice nel 2010 ma piedi ben piantati per terra per la 28enne di Firenze. Prima c’è l’ostacolo canadese chiamato Leylah Fernandez: un match molto insidioso e senza ... Leggi su zon (Di martedì 31 maggio 2022) Il giorno di Martinae del grande classico tra. Questo è il piatto forte del 31per quel che riguarda il, giunto nella fase decisiva. Si aprono i giochi per un posto tra i migliori 4 del campo maschile e femminile. Martina per scrivere la storia Dopo aver eguagliato il traguardo del 2020 con il raggiungimento dei quarti di finale, Martinavuole riscrivere la propria storia e quello del tennis femminile tricolore al. Il sogno è quello di eguagliare il traguardo di Francesca Schiavone, vincitrice nel 2010 ma piedi ben piantati per terra per la 28enne di Firenze. Prima c’è l’ostacolo canadese chiamato Leylah Fernandez: un match molto insidioso e senza ...

