Mascherine obbligatorie anche in cortile per la ricreazione: i genitori diffidano la scuola (Di martedì 31 maggio 2022) All'interno della polemica di fine anno scolastico sull'utilizzo delle Mascherine in classe si inserisce la vicenda di San Domenico Savio del quartiere Savena, a Bologna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) All'interno della polemica di fine anno scolastico sull'utilizzo dellein classe si inserisce la vicenda di San Domenico Savio del quartiere Savena, a Bologna. L'articolo .

Pubblicità

gparagone : Non si scusa, non lascia....anzi RADDOPPIA (sulla nostra pelle). #Speranza vuole le #mascherine anche a Ferragosto… - orizzontescuola : Mascherine obbligatorie anche in cortile per la ricreazione: i genitori diffidano la scuola - TuvoReal : RT @momasaniello: 'Le mascherine continueranno a essere obbligatorie a scuola anche dopo il 15 giugno e per tutto l'anno scolastico, compre… - Barbaramenteme : Visto che va di moda mi aggrego Io il covid non l'ho preso mai, né quando le mascherine erano obbligatorie e mettev… - nieddupierpaolo : RT @Adnkronos: #Mascherine al chiuso, fino a quando saranno obbligatorie in Italia? Per il ministro #Speranza: 'La partita con il virus non… -