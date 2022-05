Manchester United | UFFICIALE | c'è il sostituto di Rangnick | è un ritorno ai Red Devils

Pubblicità

Stando a quanto riportato da L'Equipe , Paul Pogba non rientrerebbe più nei piani del Psg . Il centrocampista francese, svincolatosi dal, era un obiettivo di Leonardo , ma il prossimo nuovo direttore sportivo del club parigino Luis Campos non sarebbe convinto del suo acquisto. Dunque, buone notizie per la Juventus , ...È stata la sua quarta rete in Champions League, a cui si sommano sei assist : solo Bruno Fernandes delne ha realizzati di più. La maggior parte dei suoi assist sono stati per Karim ... Pau Torres verso il Manchester United: gli agenti del centrale spagnolo volano in Inghilterra Chissà se ora che ha vinto la sua quattordicesima Champions League i conti faranno un ulteriore balzo in avanti, proiettando il Real Madrid verso un primato ancora più solido tra i top club calcistici ...Il Manchester United lavora sulla questione in merito a Dalot: il nuovo allenatore ten Hag lo valuta positivamente ...