Luca Abete e i terreni agricoli irrigati con acqua avvelenata | stasera a Striscia la Notizia

(Di martedì 31 maggio 2022) Questa sera alatorna a Mariglianella in provincia di Napoli. Ecco le anticipazioni della serata., icon? Le anticipazioni diQuesta sera alatorna a occuparsi dell’area ex deposito di fitofarmaci incendiato nel 1995 a Mariglianella (Napoli); una bomba ecologica a pochi passi dalle abitazioni. Il tg satirico di Antonio Ricci già nel 2008 documentava la mancata rimozione dei materiali bruciati; quest’ultimi erano semplicemente coperti da un telo. Nel 2012dimostrava ...

Pubblicità

_PuntoZip_ : STRISCIA LA NOTIZIA: Luca Abete torna a Mariglianella (Napoli). Terreni agricoli irrigati con l’acqua avvelenata. C… - Striscia : . @LucaAbete torna a Mariglianella (NA) per parlare di terreni agricoli irrigati con acqua avvelenata. Questa sera… - 361_magazine : - giannir93902499 : @queequeg1901 @FartFromAmerika Ricordo che il cortese Luca Abete ci fece un bel servizio, invero assai scortese, su… - gazzettanapoli : Luca Abete è a Napoli per palarci del caro assicurazioni. Nella città Partenopea i prezzi sono davvero esorbitanti:… -

Striscia la notizia

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35),torna a occuparsi dell'area ex deposito di fitofarmaci incendiato nel 1995 a Mariglianella (Napoli): una bomba ecologica a pochi passi dalle abitazioni. Il tg satirico di Antonio Ricci già ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35),torna a occuparsi dell'area ex deposito di fitofarmaci incendiato nel 1995 a Mariglianella (Napoli): una bomba ecologica a pochi passi dalle abitazioni. Il tg satirico di Antonio Ricci già ... Questa sera a Striscia la notizia: Luca Abete torna a Mariglianella... - News Questa sera a Striscia la Notizia, Luca Abete torna a Mariglianella in provincia di Napoli. Ecco le anticipazioni della serata. Questa sera a Striscia la notizia Luca Abete torna a occuparsi dell’area ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Luca Abete torna a occuparsi dell’area ex deposito di fitofarmaci incendiato nel 1995 a ...