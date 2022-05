LIVE Atletica, Meeting Ostrava 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi trionfa con 2.30, record stagionale! Terzi Abdelwahed e Fontana! (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.34: Grazie per averci seguito, appuntamento a domenica per la Diamond League da Rabat che introduce alla settimana del Golden Gala! Buona serata! 19.33: Straordinario record del mondo di Femke Bol nei 300 ostacoli. Molto bene anche Girma nei 3000 siepi e Peters nel giavellotto 19.31: Giornata tutto sommato positiva per i colori azzurri. Gianmarco Tamberi è tornato e con 2.30 ha conquistato la prestigiosa vittoria a Ostrava, con il primato stagionale e una misura di tutto rispetto. Bene Vittoria Fontana sui 200: record personale e terzo posto per lei. Bene anche Abdelwahed nei 3000 siepi. Discreti Del Buono, Osama Zoighlami, Tecuceanu e Scotti. Deludenti Bogliolo, Ala Zoghlami, Weir, Fabbri e Folorunso 19.30: ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.34: Grazie per averci seguito, appuntamento a domenica per la Diamond League da Rabat che introduce alla settimana del Golden Gala! Buona serata! 19.33: Straordinariodel mondo di Femke Bol nei 300 ostacoli. Molto bene anche Girma nei 3000 siepi e Peters nel giavellotto 19.31: Giornata tutto sommato positiva per i colori azzurri.è tornato e con 2.30 ha conquistato la prestigiosa vittoria a, con il primato stagionale e una misura di tutto rispetto. Bene Vittoria Fontana sui 200:personale e terzo posto per lei. Bene anchenei 3000 siepi. Discreti Del Buono, Osama Zoighlami, Tecuceanu e Scotti. Deludenti Bogliolo, Ala Zoghlami, Weir, Fabbri e Folorunso 19.30: ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Ostrava 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi supera 2.27: è record stagionale! Abdelwahed terzo… - sportli26181512 : Continental Tour Gold, il meeting di Ostrava oggi LIVE su Sky. C'è anche Tamberi: Il Meeting di Ostrava (Repubblica… - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Ostrava 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi prova a dare una sterzata alla stagione -… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Eugene 2022 in DIRETTA: Caironi domina i 100 T63! Attesa per Weir e Ponzio -… - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Trieste 2022 in DIRETTA: tra poco il via con Tamberi attesa per Tortu! - #Atletica #Meeting… -