Il Green pass non serve più per entrare in Italia: l’ordinanza non sarà prorogata (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede il Green pass per entrare in Italia. La misura della certificazione verde Covid-19 per l’ingresso nel nostro Paese non verrà prorogata. Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero della Salute. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – Scade il 31 maggiodel Ministro della Salute che prevede ilperin. La misura della certificazione verde Covid-19 per l’ingresso nel nostro Paese non verrà. Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero della Salute. (fonte Adnkronos)

