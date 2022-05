Ginnastica ritmica | su La7 un docu-film sulle “Farfalle” azzurre

(Di martedì 31 maggio 2022) Mercoledì 1° giugno su La7 alle ore 23.55, andrà in onda un, dal titolo “Il volo della Farfalla”, dedicato alle ragazze della squadra italiana di. Il, realizzato dal regista Lorenzo Montanari, racconta in 75 minuti il periodo vissuto dalle ginnastetra maggio 2020 e agosto 2021. Le cosiddette “” dunque, tramite testimonianze e immagini dirette, mostrano tutte le difficoltà nell’allenarsi e nel prepararsi alle competizioni in un periodo fortemente caratterizzato dalle limitazioni del Covid-19. Una grande occasione per gli appassionati per scoprire il mondo dellaitaliana e delle straordinarie atlete. SportFace.

