Embargo petrolio russo, Europa sempre più divisa all'interno. No unanimità (Di martedì 31 maggio 2022) Il Consiglio europeo in tarda serata ha trovato l'accordo per l'Embargo al petrolio russo. Sancito il taglio di due terzi del greggio proveniente da Mosca. Prevista una percentuale più alta tra 6 mesi, si arriverà al 90%. Ursula von der Leyen, presidente dell'Ue, ha preso di parola Germania e Polonia che hanno assicurato che entro l'anno faranno a meno del petrolio russo, anche di quello che arriva tramite l'oleodotto. E quindi l'unica deroga riguarderà Budapest, che importa solo il 7% del totale europeo. Fatti i conti, si tratta di "un'enorme parte del finanziamento della macchina da guerra di Putin che viene a mancare", concordano i leader a Bruxelles.

