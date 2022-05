Calciomercato Roma: ora Farias e poi caccia al regista (Di martedì 31 maggio 2022) La Roma fissa le linee guida. Al termine di una stagione intensa la società si sta già concentrando sulla prossima, su input di Mourinho . Stabilendo un principio - cardine concordato con i Friedkin : ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) Lafissa le linee guida. Al termine di una stagione intensa la società si sta già concentrando sulla prossima, su input di Mourinho . Stabilendo un principio - cardine concordato con i Friedkin : ...

Pubblicità

cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - Gazzetta_it : Mkhitaryan all'Inter, ci siamo! Ha deciso, lascia la Roma - Gazzetta_it : Nella testa di Zaniolo: perché preferisce il Milan se lascia la Roma #calciomercato - forzaroma : Assalto a Dybala, ma l’Inter è ancora in vantaggio #ASRoma #calciomercato - sportli26181512 : Calciomercato Roma: ora Farias e poi caccia al regista: Le linee-guida del mercato dei Friedkin: per l’attacco in a… -