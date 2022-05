Basta bambini in carcere con mamme recluse, primo ok della Camera. Cosa prevede la proposta di legge (Di martedì 31 maggio 2022) L’approvazione di questo testo “sarà un passo di civilità e umanità” per l’Italia. Così il deputato del Pd e relatore del provvedimento Walter Verini commenta la proposta di legge sullo stop ai bambini in carcere con le mamme recluse. Nella serata di lunedì 30 maggio, la Camera ha dato il primo via libera al provvedimento con 241 voti favorevoli e 7 contrari. La proposta di legge – a prima firma del deputato dem Paolo Siani – punta in particolare a promuovere il modello delle case famiglia e ad escludere che le madri con figli conviventi di età inferiore ai 6 anni finiscano in carcere. Il testo propone anche l’assoluto divieto di applicazione di custodia cautelare in carcere per le ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) L’approvazione di questo testo “sarà un passo di civilità e umanità” per l’Italia. Così il deputato del Pd e relatore del provvedimento Walter Verini commenta ladisullo stop aiincon le. Nella serata di lunedì 30 maggio, laha dato ilvia libera al provvedimento con 241 voti favorevoli e 7 contrari. Ladi– a prima firma del deputato dem Paolo Siani – punta in particolare a promuovere il modello delle case famiglia e ad escludere che le madri con figli conviventi di età inferiore ai 6 anni finiscano in. Il testo propone anche l’assoluto divieto di applicazione di custodia cautelare inper le ...

